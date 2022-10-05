约2%年满55岁公积金会员 去年“屏蔽”特别户头存款

（早报讯）一些快年满55岁的公积金会员，为了“抢救”特别户头存款，避免所有或大部分存款被“拉进”退休户头，在生日前“调走”特别户头的大部分存款做短期投资，生日后再脱售投资产品，把钱“调回”特别户头。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生说，利用特别户头存款投资须承担费用和投资风险，中央公积金局已关注这个“屏蔽”特别户头存款（SA shielding）的做法，必要时将采取行动。

他也说，公积金局知道一些会员选择这么做，是为了把更多钱存在特别户头内。去年，就有约2%年满55岁的公积金会员采取这个做法。

陈诗龙星期二（10月4日）书面答复拉丁马士区议员杨益财的询问时重申，利用特别户头存款须承担费用和投资风险，因涉及一些交易费，会员可能因此失去一部分的投资金额。

杨益财询问，屏蔽特别户头存款的做法有多普遍，当局是否会检讨现有公积金政策及应对这种趋势。

陈诗龙提醒，财务顾问和保险经纪在推销屏蔽特别户头的做法时，若没有强调这些风险，可能犯下误导销售罪，知情者应该向新加坡金融管理局举报。

公积金会员年满55岁时，公积金局会为他们开设一个退休户头，为日后加入公积金终身入息计划（CPF LIFE）做准备。

退休户头的顶限是全额存款（Full Retirement Sum），今年定为19万2000元，存款先从特别户头转移，才到普通户头存款。

公积金会员目前只须在特别户头保留最少4万元，其余款额可用来投资。

一些会员为了避免特别户头存款完全转移到退休户头，就采取屏蔽特别户头存款的做法。

他们在55岁生日前不久，只在特别户头存留4万元，然后“调走”户头所有余额做短期投资，例如购买储蓄保险或单位信托等投资产品，等于把这笔钱屏蔽住，等过了生日，再把投资的钱“调回”特别户头。