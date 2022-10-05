多六个区划为“减少用车区” 其中四个为组屋区

（早报讯）为了支持新加坡迈向可持续和“减少用车”（car-lite）社会的愿景，政府已把十个地区列成减少用车区。建屋发展局和陆路交通管理局星期三（10月5日）宣布，将增加多六个减少用车区，其中包括四个组屋区。

建屋局和陆交局联合发文告说，这六个新的减少用车区为乌鲁班丹、南部濒水区（Greater Southern Waterfront）、快乐山（Mount Pleasant）、珍珠山、丹戎禺、登加和碧湾（Bayshore）扩大范围，其中乌鲁班丹、快乐山、登加和吉宝俱乐部（Keppel Club）地段（南部濒水区的一部分）属于组屋区。

乌鲁班丹组屋区设计图（建屋局提供）

减少停车位 建设公共设施和绿化环境

配合上述计划，建屋局将减少在这些地区的选定邻区提供的停车位，以腾出空间建设公共设施和绿化环境。当局会采用新的停车需求管理措施，优先为居民提供停车位。

政府这些年来致力于改善公共交通系统、扩大脚踏车骑行网络和集合交通和土地的使用，以便加强衔接性，让步行、骑行和乘搭公交更方便快捷，旨在落实减少用车的目标。

当局于2019年2月和2020年8月，先后宣布各五个地区列为减少用车区。

这十个地区分别是甘榜武吉士（Kampong Bugis）、滨海南、裕廊湖区（Jurong Lake District）、碧湾和兀兰北，以及裕廊创新区（Jurong Innovation District）、纬壹科技城（One-North）、榜鹅数码园区（Punggol Digital District）、春叶（Springleaf）和兀兰中区。