王乙康：年长者不久可开始接种二价疫苗

（早报讯）赛场上，10名年长者分两队坐在椅子上迅速传递着充气球，他们一脸兴奋，每得一分就高声欢呼，现场气氛热烈高昂。

首届全国欢庆乐龄（National Celebration of Seniors）星期三（10月5日）在体育城室内体育馆和线上混合举行，共有来自约150个乐龄机构的2000名年长者受邀到场出席活动，另有2000人线上参与。

85岁的卓蓉和福善（Blossom Seeds）中心的朋友组队，到场参加坐式排球比赛。团队的10名年长者介于70到80多岁，反应敏捷且身手不凡，比赛非常激烈。

卓蓉说：“我平时在中心最喜欢的就是做瑜伽、太极拳等体能活动，今天很开心能和大家一起到这里来运动！”

除了团体比赛区，活动也设有运动体验区，让年长者体验飞碟、草地滚球、投篮等，锻炼他们的体能、协调、思考能力等。活跃乐龄理事会、护联中心、保健促进局和人民协会等机构也设立展览，让年长者了解不同的学习和义工活动。

王乙康：鼓励所有乐龄人士积极保持健康

卫生部长王乙康到场参与活动开幕时说，健康就是财富，并鼓励所有乐龄人士积极保持健康。

他也说，当局打算让已接种追加剂超过五个月的年长者开始接种二价（bivalent）疫苗，不久将公布更多详情。二价疫苗可同时对抗冠病原始毒株和奥密克戎变种毒株。

上个月，卫生科学局已临时授权使用莫德纳Spikevax二价疫苗。根据早前媒体报道，二价疫苗预计9月底运抵我国。

卫生部8月建议60岁及以上者在接种第一剂追加疫苗的五个月后，接种第二剂追加剂。目前也为50岁及以上者提供第二剂追加剂，但暂不建议50岁以下的健康群体这么做。