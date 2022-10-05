本地股市周三早盘涨0.34%

（早报讯）美国经济疲软迹象可能促使美国联邦储备局政策转向，重燃投资者对股市的信心。紧随美股涨势，本地股市及亚太主要股市星期三（10月5日）高开。

新加坡海峡时报指数早盘涨10.78点或0.34%，截至中午报3149.68点。涨势显著的成份股为吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT），上涨2.91%至1.77元。

海指早盘最高3161.65点，最低3146.43点。全场成交量9亿2797万股，成交额5亿3612万元，上升股277只，下跌股164只。

香港股市继星期二休市之后，星期三开盘旗开得胜，早盘飙涨逾5%。东京、首尔、台北、悉尼和吉隆坡股市皆上扬，涨幅介于0.41%至1.9%。上海和深圳股市因为中国黄金周长假继续休市。

美国股市连续两个交易日上扬，三大股指的隔夜涨幅介于2.8%至3.3%。

美国劳工部星期二公布的职位空缺和劳动力流动调查显示，8月份职位空缺数从7月的1120万降至1010万，110万的职位空缺降幅为2020年4月以来最大，反映劳动力需求放缓、消费模式转变、利率快速上升和经济前景暗淡。

辉立Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，亚洲股市早盘涨势显示投资者寄望央行货币政策可能放宽，全球部分主要经济体的价格压力可能缓解。

她认为，股市这一周反弹虽然收复之前几周的失地，但分析师对于市场是否见底或者反弹只是昙花一现仍各持己见。“经济放缓迹象只是刚开始，不足以确保通胀能维持目标2%区域。在长期趋势确定之前，市场可能还会经历更多的波动。”

IG市场策略师叶俊荣指出，澳大利亚央行（RBA）星期二宣布加息25基点，低于市场预期的50基点，这进一步强化美国联邦储备局的部分鸽派情绪，也反映全球经济增长可能更受央行的关注，接下来更谨慎进一步加息。