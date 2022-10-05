男子游轮上涉偷内衣 法官：涉国人就能审

男子涉嫌在豪华游轮上爬阳台闯女郎房间偷内衣不认罪，律师称在公海的外国船只上发生的案件，不能由新加坡法庭审理。法官反驳说：“只要案件涉及新加坡人，而且船只在新加坡营运，新加坡法庭就能审。”

被告黄国伟（译音，29岁）面对一项破门行窃以及一项偷窃的罪名，指他去年12月13日在云顶集团星梦邮轮的世界梦号（World Dream）上，通过阳台闯入了另一名女乘客的房间，从行李箱内偷走了一件内衣。世界梦号已在今年3月停运。

被告不认罪，案件日前开审之前，代表律师提出异议，指新加坡法院没有权利审理此案，要求法官下令控方撤销案件。代表律师指出，这起事件发生在南中国海，世界梦号也是一艘巴哈马的船只，新加坡法院因此无权审理。

控方反驳说，根据商船法令（Merchant Shipping Act）的多项条文，新加坡法院有权审理此案。

经过控辩双方轮番激辩，国家法院法官做出了裁决，并公布判词。

法官认为，商船法令第178及第180条文若共同解读，新加坡法院有权审理任何在外国船只上违反新加坡法律的案件。

法官指出，这起案件中的受害人是新加坡永久居民，涉案人是新加坡公民，而且游轮在新加坡营运，当时行程的出发点和终点都是新加坡，在这样的情况下，新加坡法院要求审理此案，国际法肯定也能认同，而且类似情况在外国也有诸多前例。

法官强调，法律必须保障我国及人民的利益，只要案件涉及新加坡人，而且船只在新加坡营运，新加坡法庭必须能够审理。

案件将择日审理。