【国会】王乙康：外籍医护人员未来几年将扮演更重要角色

（早报讯）要同时照顾年长者和病患，并减轻医护人员的工作量，外籍医护人员未来几年在老年护理和慈怀疗护等领域，料将扮演更重要的角色。卫生部会从不同来源国引进更多优秀的外籍医护人员，为他们提供培训。

卫生部长王乙康星期三（10月5日）在国会为健康SG白皮书动议总结辩论时，回应多名议员对医疗保健业人手情况的关注。他强调，我国护理团队绝大多数还是本地护士，但外籍护士的人数和角色必须扩大。

王乙康说，眼下的主要挑战是确保有足够护士、综合医疗保健人员和支援护理人员，以维持医院、诊所和乐龄综合服务中心的运作。这个群体目前有约5万8000人，预计到了2030年将增至8万2000人。卫生部将继续为现有医护人员扩大培训，让他们承担更重要的角色。

但他强调，首先要有足够人员接受培训。谈及医疗保健领域对年轻人是否还具吸引力，王乙康举例，10年前，工艺教育学院、理工学院和大学每年共录取约1500名护理系学生。如今这个数字已攀升至2100人，卫生部计划进一步增至2300人。

目前有4％学生在毕业后加入护士行列，未来可能接近5％。这意味着，每20名本地学生中，就有一人受训成为护士。

至于护士流失率，王乙康说，本地护士每年的正常流失率约为6.4％，并不算高。虽然流失率在前年冠病疫情刚暴发时降至5.4％，并在去年回弹至7.4％，但今年的数字已恢复至往年的正常水平，并未出现本地护士“大离职潮”。

不过，外籍护士的流失率去年攀升至14.8％，比正常年份的8.9％高出许多，写下过去数年来的最高纪录。王乙康说，这主要是因为冠病疫情导致全球对护士的需求激增，我国一些外籍护士也迁往新西兰、澳大利亚、英国和阿联酋发展。

王乙康提醒，要解决医疗保健人手吃紧的问题，首先要在面对国际竞争加剧的情况下，留住外籍护士，这样才能减轻护士的工作量。