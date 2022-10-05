【国会】王乙康：急症护理公共卫生和老年护理系统须发挥更大作用

（早报讯）新加坡人口急剧老龄化，但这并不代表人们不能老当益壮。要做到这点，我国的医疗体系必须让急症护理、公共卫生和老年护理这三大系统发挥更大作用，让年长者能保持活跃，原地养老。

经过两天共10小时的辩论，国会星期三（10月5日）一致通过健康SG动议。34名政治职务者和后座议员轮流发言，其中不乏引述亲身经历以示支持的议员。

卫生部长王乙康总结辩论时提出，上了年纪的人，不代表就一定是体弱多病、要人照顾。医疗体系要作出改革，在投入资源和获得人民支持的情况下，实现健康SG的愿景。

目前，大家比较熟悉的是第一个急症护理系统，包括医院、专科诊所和急诊部。第二个是公共卫生系统，除了控制传染病，还可通过预防护理政策改善人口健康。王乙康说，这两个系统在冠病疫情期间相辅相成。急症护理系统负责照料症状较严重的确诊病患，公共卫生系统则负责加强病毒监测，确保民众接种疫苗和保持良好卫生习惯。

“不过，两个系统是不足够的。像新加坡这样的老龄化社会，需要同等关键的第三个系统，那就是老年护理系统。”

王乙康提醒，疗养院不能是应对老龄化问题的唯一解决方案。虽然疗养院床位将从目前的1万6200个增至2030年的3万1000个，但疗养院的扩建速度令人担忧。

“大多数年长者最需要的，其实是社会支持和联系，而不仅仅是医疗保健。”

王乙康估计，65岁以上的年长者中，有97％可在社区里独立生活，或只需要一些援助。他强调，推动原地养老，需要一系列解决方案，包括建造更多社区关爱组屋以及辅助生活私人住宅，尤其是组屋区，更是老龄化社会的“宝贵资产”。

从咖啡店、超市、邻里商店、居委会中心到民众俱乐部，这些场所都是供交流和活动的共用空间。政府也在迅速扩大乐龄综合服务中心网络，启用更多现有空间，为年长者打造更多社交网络。

王乙康总结时说，一些国家可能只着重其中一个系统，以致三个系统各自为政。我国的优势在于，卫生部可制定全面计划并集结资源，改造和启动这三个系统，为民众带来健康成果。