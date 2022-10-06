（早报讯）华尔街股市在连续两个交易日强劲反弹之后，稍微暂缓涨势，美国三大股指星期三（10月5日）收盘小幅走低。

新加坡海峡时报指数星期三震荡上行，闭市报3153.23点，涨14.33点或0.46％。

东京和悉尼股市星期四（10月6日）开盘上扬0.25％和0.55％。

本地股市星期四开盘可关注的股票：

*目前停牌的全美世界（Best World International）披露，新交所监管公司（SGX Regco）对集团的复牌提案表示不反对。

*千禧业科技公司（Jubilee Industries）获得会计与企业管制局（ACRA）的批准，延后举行截至今年3月底的年度股东大会和提交年度申报表。

*亚洲医疗保健专家（Asian Healthcare Specialists）盘前宣布暂停交易，表示之后有事情要公布。

*在新交所观察名单的晶片制造服务公司联达科技（ASTI Holdings）披露，一名大股东已表示有意探讨向其他股东提出脱手献议（exit offer）。不过，董事会强调，有意收购者尚未指定收购顾问，并仍在讨论脱手献议的细节。因此，无法保证脱手献议会实现。公司将按规定，在适当时对事态的进展进行披露。