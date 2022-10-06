新防骚扰法庭设立后 一年有650起申请保护案件

（早报讯）去年6月设立的防止骚扰专项法庭，一年内接获650起民事补救（civil remedies）的申请，法庭这期间共发出173个保护令，并裁定九起案件的当事人可获得赔偿。

内政部长兼律政部长尚穆根星期二（10月5日）书面答复工人党盛港集选区议员何廷儒的询问时说，发表上述数据。

何廷儒要知道2021年6月设立的“防止骚扰专项法庭”（specialist courts），接获多少刑事投诉和民事补救，有多少起获得保护令、强制性治疗和赔偿裁决，以及案件分类详情。

民事补救是指保护令、虚假陈述相关庭令和赔偿的申请。

尚穆根也说，从2021年6月1日至2022年6月30日，推事庭也接获626个与防止骚扰法相关的推事投诉（Magistrate's Complaint）。这类投诉是到推事庭提出，而不是防止骚扰专项法庭。

尚穆根解释，推事不会把推事投诉移交检控单位，但可能指示警察调查，再由后者转给检控单位。至于有多少个推事投诉最终交由监控单位采取进一步行动，他没这方面的数据，

防止骚扰法2014年11月15日生效后，受害者不只可以报警，也可以通过民事补救，即申请保护令和不得刊登庭令（Non-Publication Order）等，应付骚扰和与受害者有关的不实信息的传播。

在紧急情况下，受害者也可以申请临时的加速保护令（expedited protection order）。法庭可当场发出这类保护令。

根据尚穆根，今年首半年，法庭共发出49个保护令和89个加速保护令。