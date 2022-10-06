新翔集团有意减少发售附加股规模

（早报讯）市场对附加股的接受度低，新翔集团有意减少发售附加股的规模。

新翔集团上星期三（9月28日）宣布，计划以11亿8700万欧元（16亿3900万新元）现金，收购全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services），成为这个领域的世界龙头。

集团作出这项宣布后，股价大幅下挫，一度跌至2.94元，为52周的最低价位。

新翔集团总裁兼首席执行官莫智雄接受《商业时报》采访时说：“我们也非常清楚，我们需要减少附加股的发售规模，因为我们知道市场不喜欢附加股。”

莫智雄强调，发售附加股只是集资途径之一。他指出，集团已经获得12亿欧元过桥贷款（bridge facility），这笔贷款能全部资助收购。“我只想让市场放心，我不须要通过附加股来完成这项交易。”

他说，尽管市场条件不佳，集团仍有充分的灵活度，来自过桥贷款的资金使他有信心能完成交易，集团可以慢慢决定集资的方式。

过桥贷款指的是短期贷款。

不过，对于会否考虑完全不发售附加股，莫智雄却表示“迟疑”。

他补充说，公司正在研究四种集资方案的组合，以便公司能有“正确的资金结构，使股东的利益最大化”。

截至星期四（10月6日）早上10点，新翔集团股价报3.09元，涨4.75％。