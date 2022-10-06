在商店提升计划下 约270家商店2019年至2021年完成翻新

（早报讯）本地五个市镇及邻里中心的约270家商铺于2019年至2021年间，在商店提升计划下完成翻新工作，为邻里注入新活力。

共有13个市镇及邻里中心在2016年获选加入建屋发展局的商店提升计划（Revitalisation of Shops，简称ROS），可在当局的资助下，完成公共设施的翻新工作。其中五个邻里中心在计划下展开翻新工程。

国家发展部长李智陞星期三（10月5日）书面答复武吉巴督区议员穆仁理的询问时说，因建屋局正在重新评估这一计划，之后并未宣布新一批获选名单。

当局从去年起和商联会等展开小组讨论，探讨如何改进这项计划。其中一些反馈就包括，目前要落实商店提升计划须所有店主同意，因此就算只有少数人反对，也不能展开翻新工作。

当局将在下来几个月公布有关改善计划的细节。

李智陞说：“邻里商店不仅为居民提供便利的生活必需品和服务，也是一个社区枢纽，让居民们交流并提升社区的活力。”

他指出，消费习惯的改变再加上冠病疫情导致邻里商店面临不少挑战。考虑到邻里商店在市镇中所扮演的重要角色，当局落实多项举措协助他们渡过难关和转型。

例如，邻里数码化与振兴委员会在过去一两年协助邻里商店加速数码科技的采纳、举办活动提高客流量等。去年11月展开、为期三个月的邻里节助参与地区增加三成的客流量，一些商铺的收入也提高多达两成。