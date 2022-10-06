本地股市周四早盘涨0.44%

（早报讯）美国股指期货上扬提振投资者信心，本地股市星期四（10月6日）涨13.74点或0.44％，海峡时报指数截至中午报3166.97点。

涨幅显著的海指成份股为扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和新翔集团（SATS），劲升4.81％和4.41％，报1.09元和3.08元。

海指早盘最高3168.40点，最低3160.87点。全场成交量7亿1277万股，成交额4亿2959万元，上升股221只，下跌股167只。

亚太主要股市表现不一，东京和首尔股市各涨0.94%和1.38%，香港股市下跌0.46%。

华尔街股市在连续两个交易日强劲反弹之后，星期三稍微暂缓涨势，美国三大股指低开，但收盘前成功回弹而小幅走低。

IG市场策略师叶俊荣指出，隔夜美股大幅收复失地，加上美国股指期货星期四出现积极走势，可能表明市场多头正试图坚持下去，尽管缺乏经济数据支持鸽派论调。在美国星期五公布非农业就业数据之前，亚洲股市趋于持平或呈略微正向。

辉立Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，美国联邦储备局官员已暗示要积极收紧政策以对抗通胀，这将导致许多全球经济体硬着陆并可能陷入衰退。联储局可能在11月份连续第四次加息75个基点。

另一方面，石油输出国组织（OPEC）和盟友组成的OPEC+星期三同意日产量上限削减200万桶，以遏制全球经济疲软导致油价下跌。

叶俊荣说，OPEC+减产决定可能推动能源公司对市场的吸引力，而其他对经济敏感的行业可能会因投入成本的增加而看到有限的上行空间。

本地油气股中，Rex国际（Rex International）和常青石油及天然气（RH Petrogas）的涨幅显著，各涨4.08%和5.35%，截至中午报25.5分和19.7分。