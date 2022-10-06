食品局下令召回两款含环氧乙烷Mi Sedaap快熟面

（早报讯）因含有环氧乙烷（ethylene oxide），新加坡食品局召回Mi Sedaap两款快熟面。

食品局星期四（10月6日）发文告说，当局8月在哈根达斯冰淇淋产品中检测出环氧乙烷后，继续检测其他食品，其中包括快熟面。除了Mi Sedaap的快熟面外，其他被检测的食品中都未测到环氧乙烷。

环氧乙烷是一种不可用于食品的杀虫剂。虽然少量摄取不会带来直接危险，但长期食用可能危害健康。

食品局随后对Mi Sedaap产品进行了监管测试，以便采取执法行动。目前为止，Mi Sedaap有两款口味的快熟面证实含有环氧乙烷，即韩国辣汤（Korean Spicy Soup）口味和韩国辣鸡（Korean Spicy Chicken）口味。

食品局已下令Sheng Sheng F&B Industries Pte Ltd召回产品，召回行动在进行中。

被召回的韩国辣汤口味快熟面是2023年5月17日到期，韩国辣鸡口味快熟面则是2023年5月21日。

食品局也正与入口商和印尼执法机构合作，调查和纠正造成环氧乙烷污染的原因。若检测到的环氧乙烷超过规定的最大浓度，SFA将主动召回受影响的产品，作为预防措施。

食品局呼吁已购买上述产品的消费者不要食用，若已食用并有健康顾虑，应就医咨询。