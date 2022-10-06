70所学校年底换校长 包括七所特选中小学

（早报讯）70所学校年底换校长，包括南侨中学、南洋女子中学校和南洋小学等七所特选中小学。

四所初级学院，即安德逊实龙岗初院、裕廊先驱初院、国家初院，以及淡滨尼美廉初院有，也将迎来新校长。

教育部星期四（10月6日）公布新一轮校长委任与调任的名单。其中，26人是首次擢升为校长，其余是现任校长和教育部官员。这相信是18年来最多学校换校长的一次。

担任南洋女子中学校长五年的黄君颍将会卸任，由南侨中学校长萧芳辉接棒。

萧芳辉在南侨中学掌校四年，现任南洋小学校长吕佳伦将接替她的职务。即将接替吕佳伦，出任南洋小学校长的是现任立化小学校长王丽萍。

南华小学校长谢慧秦也将卸任，由友诺士小学校长潘莹霓接棒。

另三所换校长的特选中小学为海星中学、南华中学，以及培华长老会小学。

至于四所初院的新校长，三人从教育部总部调任，当中包括即将出任国家初院校长的教育部特别教育处特别教育司长郑瑞龄。郑瑞龄是已故教育部高级政务部长郑永顺博士的女儿。

教育部文告说，有系统地委任和轮换校长可让各校引进新观点，同时让资深校长分享“最佳实践方案”。

对于26名新擢升的校长，教育部说，这是他们事业的重要里程碑，他们即将成为教育领导人，承担更大的职责。至于受委新校长职务的现任校长和教育部官员，教育部说，这是教育部对他们继续领导学校和引导师生能力的肯定。

教育部将在12月29日举行校长委任仪式。70名校长到时将从教育总司长刘慧丽手中接过委任状。教育部长陈振声将以主宾身份出席活动。