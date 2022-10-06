卖私宅后须等15个月才能买转售组屋 至少450人向建屋局申请豁免

（早报讯）截至10月4日，建屋发展局收到450份来自私宅业主和前业主的申请，希望豁免购买转售组屋前等待15个月的要求。当局初步评估的约200份申请中，约一半涉及在新措施生效前，已经获得选购权书购买转售组屋的买家。

建屋局星期四（10月6日）答复《联合早报》询问时说，针对这些在9月30日前获得选购权书（OTP）要购买转售组屋的买家，建屋局会灵活豁免15个月的等待期。这些买家须向建屋局提供他们在9月30日前支付选购权费或选购权执行费的证明。

其他要求豁免等待期的申请，包括尚未获得OTP购买转售组屋的个案，而当中一些业主已经承诺卖掉现有私宅，或是已经把私宅卖掉。建屋局正根据当事人提交的文件酌情评估这些申请。

新一轮楼市降温措施从9月30日生效后，私宅业主卖掉房子后须先等待15个月才能购买非津贴转售组屋。

建屋局指出，相较于2019年和2020年，购买转售组屋的私宅业主人数在2021年和2022年首三季增加了一倍。这些业主通常有更好的经济条件购买转售组屋，一些人甚至不需要贷款，因此所支付的现金溢价也通常会比较高。

不过，政府意识到一些年长者出售私宅并搬去组屋，是为了加强退休保障。因此，55岁及以上者若从私宅搬到四房式或更小型转售组屋，不受等待期限制。这项暂时性措施旨在缓和转售组屋市场的需求，当局下来会根据市场走势和住房需求再作评估。