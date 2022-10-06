本地股市星期四微跌0.05%

（早报讯）投资者等候美国星期五（10月7日）发布非农就业数据，采取谨慎和观望态度，本地股市陷入横摆状态。

新加坡海峡时报指数星期四（6日）全日微跌1.67点或0.05%，闭市报3151.56点。

全场成交量13亿3000股，总额9亿8074万元。整体上升股256只，下跌股217只。

海指成分股跌多升少，18只下跌，10只上扬，两只持平。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和新翔集团（SATS）领涨，前者起5.77%，报1.10元，后者起1.36%至2.99元。

领跌的是（CapitaLand Investment）和华业集团（UOL），前者跌1.69%至3.49元，后者跌1.36%至6.53元。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，海指先起后跌，虽然盘中有突破3160点，但收市时仍下滑至接近3150点，显示这是海指的一个阻力点。

她指出，瑞士信贷（Credit Suisse）和德意志银行（Deutsche Bank）近期都受不利传言影响，加上市场在等候美国星期五发布非农就业数据，投资者因此采取谨慎和观望态度。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时说，继华尔街股市期指中午开始下滑后，海指在尾盘卖压激增导致稍微收跌。