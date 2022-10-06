陆交局巴士与地铁营运亏损进一步扩大 比上财年高8.3％

（早报讯）公共巴士和地铁乘客量因防疫措施松绑而回升，加上汤申—东海岸线更多地铁站启用，由陆路交通管理局收取的车资收入因此增加约6.8％。不过，这仍远低于支付给公共交通经营者的服务费，导致巴士和地铁营运蒙受的亏损进一步扩大。

根据陆交局的最新年报，截至今年3月底的财政年里，陆交局从巴士和地铁合约收取的车资收入达6亿4800万元，比上财年的6亿零700万元增加约6.8％，不过仍显著低于疫情前财年的8亿6200多万元。

巴士和地铁营运开支则达21亿8700万元，高于上财年的20亿2200万元，导致亏损进一步扩大到14亿3000万元，比上财年高出8.3％。这也使得政府津贴进一步扩大，从上财年的13亿2500万元增加至14亿4600万元，增幅约9％。

巴士业是在2016年9月全面采用发包经营模式，由政府出资购买和更换巴士，并收取车资，用以支付巴士公司一笔服务费，换取更高的服务水平。

汤申—东海岸线则是在启用初期，暂时改用类似巴士发包合约的营运模式，由陆交局收取全数车资，并支付服务费给经营者SMRT。汤东线第一阶段三个地铁站和第二阶段六个站，已分别在前年1月底和去年8月底启用。

交通部长易华仁日前书面答复议员提问时透露，截至今年8月，尖峰时段的巴士乘客量已恢复到疫前约85％的水平，高于3月底的约75％。