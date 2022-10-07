（早报讯）市场担心非农就业数据好于预期，会促使美国联邦储备局更加激进的加息政策，美国隔夜三大股指星期四（10月6日）连续两天下跌。道琼斯工商指数收跌1.15%，报29926.94点；标普500指数跌1.02％，报3744.52点；纳斯达克指数跌0.68%，收于11073.31点。

期货经纪公司Oanda市场高级分析师恩兰（Craig Erlam）说，星期五即将发布的就业报告是影响联储局下一步行动的关键，投资者采取了谨慎的态度。

新加坡海峡时报指数星期四高开低走，全日微跌1.67点或0.05％，闭市报3151.56点。全场成交量13亿3000股，总额9亿8074万元。整体上升股256只，下跌股217只。

亚太地区股市星期五（7日）开盘全部下跌，东京股市下滑幅度最大，跌1.24%；首尔和悉尼股市分别下跌0.58%和0.42%。

本地星期五开盘可关注股票：

1.扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）星期四盘后公布，船厂获得22艘船舶的新订单，将累计订单总额扩大至102亿7000万美元（约146亿7200万新元），并把集团的可见收入延长至2025年中。

今年，集团已获得40艘船舶的新订单，总价值约36亿美元，超出设定的20亿美元目标。截至第三季，船厂已交付51艘船舶，今年有望实现70艘船舶的交付目标。

2.金光能源与资源（Golden Energy and Resources）盘前宣布，集团通过澳洲上市的子公司STANMORE RESOURCES，完成对Stanmore SMC公司剩余20%股份的收购。

金光能源与资源今年上半年净利同比大涨，一部分盈利得益于五月收购Stanmore SMC后的收入增长。

3.新电信（Singtel）持有约25%股权的Intouch Holdings在星期四接到一项仲裁裁决，指泰国仲裁员一致裁定，THAICOM 7和THAICOM 8并不属于“国内通信卫星运营协议”所涵盖的卫星。因此，Intouch没有义务遵从泰国数码经济和社会部在有关纠纷下对它所提出的索偿和要求。新电信股价跌1.18%，收报2.52元。

4. HealthBank控股宣布，针对公司收购中国企业扬州苏意新华新能源的全部股份的建议，公司星期四与江苏中瑞苏华新能源签署了一份不具约束力的谅解备忘录。收购将有助于HealthBank开拓在中国的可再生能源发电市场。