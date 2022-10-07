黄循财：新加坡与其他国家合作 尽全力维持区域和平稳定

（早报讯）全球正在进入国际地缘竞争的新时代，在新平衡形成前，新加坡能做的是坚守国际法的基本原则，与其他国家合作加强多边主义，维护开放包容、基于规则的秩序，尽全力让本区域发展趋向和平稳定。

副总理兼财政部长黄循财星期五（10月7日）早上在慧眼中国环球论坛上说，新加坡也一直与亚细安其他成员国合作，加强亚细安一体化，建设一个开放包容的合作架构，鼓励各主要伙伴参与这区域，包括美国、中国、欧盟、日本与印度等，从而在这个区域增进经济联系与建立互相重叠的朋友圈。

黄循财说：“我们可能无法对中美关系的走向发挥多大影响，但我们将尽我们所能，保持区域开放和包容。”

他也强调，对所有新加坡和亚细安的人民来说，“这不是一个选边站的问题，而是要为自己做出选择，推进我们的集体利益，做对我们人民最有利的事情”。

黄循财星期五出席慧眼中国环球论坛2022并致开幕词。他指出，全球正进入一个地缘政治竞争的新时代，这将带来更多经济脱钩和分裂。

然而，没有人能预测这将发展成一个什么样的世界秩序。基于全球经济紧密联系的现状，黄循财认为，即使是有选择的脱钩，也会给区域和世界带来巨大代价。

“全世界仍然处于过渡期，当我们走向一个新的平衡时，将有相当多的不确定性。这也意味着，我们不是被动的旁观者，我们有塑造区域发展的机制。”

就新加坡而言，我国长期以来支持中国参与东南亚的事务，例如支持“区域全面经济伙伴协议”（RCEP）。中国也表示有意通过升级亚细安—中国自由贸易区（ACFTA），与亚细安开展更多合作。

黄循财说，两国还将通过在新经济的新兴领域，如数码经济和绿色发展方面加强合作。

“这将为我们两国的企业在数码贸易、数码服务、可再生能源、绿色融资以及环境服务等领域开辟新的机会。”

黄循财认为，尤其在打造一个可持续、强韧和互联互通的未来，新中两国有着共同的利益，目标也是一致的。