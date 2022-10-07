本地股市星期五早盘微涨3.12点

（早报讯）市场静候非农就业报告，投资者态度谨慎，本地股市星期五（10月7日）早盘波动不大，表现中规中矩。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微涨3.12点或0.1%，报3154.68点，盘中最高点是3165.06点，最低点3150.11点。

辉立证券投资组合经理韩巍博士接受《联合早报》采访时说，美国期指波动不大，可能预示即将发布的就业报告数据不会太出乎市场意料。即使就业数据好于预期，在市场刚经历了恐慌抛售后，接下来的卖压应该有限。

除上海和深圳股市因国庆节休市外，亚太其他股市涨少跌多。首尔股市微涨54.99点；悉尼和东京股市则分别下跌0.48%和0.74%；台湾和香港股市各下跌1.13%和1.17%。

海指成份股方面，13只上扬，15只下跌，两只持平。

其中，扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）在公布获得22艘船舶的新订单后，早盘大涨7.27%至1.18元，领涨海指成份股。吉宝企业（Keppel Corp）紧随其后，上涨1.58%报7.09元。

领跌的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），前者跌2.81%元至1.73元，后者跌2.4%至1.22元。

活跃股方面，扬子江船厂和新电信（Singtel）居前，成交量分别为3999万股和1490万股，后者股价上涨0.4%。

对于下周海指走势，韩巍博士认为，将会出现短期反弹。按照市场现在把坏数据当做好消息的看法，如果就业数据不及预期，那海指的反弹力度可能将加大。

法新社引述分析师的预计说，虽然月度报告显示9月新增25万个职位是自2020年底以来的最低水平，但增长仍健康，表明劳动力市场依旧强劲。

澳洲国民银行（National Australia Bank）市场经济主管斯特里克兰也提醒投资者说，联储局官员持续发表鹰派言论，是对联储局将转鸽说法的回击，这种说法是本周支撑风险资产的主要原因。