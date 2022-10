政府推出全国策略 从五方面反恐融资

(早报讯)政府发布全国反恐融资策略,从五个方面防止、侦测、调查恐怖主义融资行为及加强执法,并为日后反恐融资的行动计划提供路线图。

内政部、财政部和新加坡金融管理局星期五(10月7日)发表文告和策略文案,指全球恐怖主义威胁、暴力极端主义及这些活动的融资在本地和全球仍是真实、现时的威胁。要防止恐怖分子和恐怖组织展开危险的行动,就必须中止他们的资金来源。

全国反恐融资策略(National Strategy for Countering the Financing of Terrorism)是当局2020年对恐怖主义融资威胁进行全方位评估后,根据调查结果制定。这项全国策略意在加强执法单位、政策决策者、监管人员和机构,及私企之间的协调。

策略的第一个方向是采取有协调、全面的风险识别,包括各政府机构紧密协调,及定期检讨恐怖主义融资现状,并把现有和新兴的融资类型、国际标准和私企、学界等方面的见解纳入考量。

其次是确保我国具备全面的法律框架,以便执法单位能对恐怖分子和融资方迅速采取行动。金融制裁框架也必须与国际规范划一。

反洗黑钱和恐怖主义融资的监管框架必须牢固,以风险为重的监管架构也必须与最佳的国际作业方式看齐。相关部门也会通过数据分析和科技工具,加强监测和监管力度,辨识可能涉及或面临恐怖主义融资风险的活动和组织。

第四是果断执法,加强跨机构合作及扩大与私企的合作,识别、中止和调查恐怖主义融资行为。

最后,在国际合作方面,当局也会继续有力地落实金融行动特别工作组和相关联合国安全理事会决议有关打击洗黑钱、恐怖主义融资和扩散融资的国际标准,并为国际标准的发展做出贡献。