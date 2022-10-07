肃毒局破获逾8万元毒品 六人涉毒落网

（早报讯）中央肃毒局展开两项执法行动，起获黑市价约8万5000元的毒品，六人涉毒落网。

肃毒局发星期五（10月7日）发文告说，当局在星期四（6日）至星期五展开两项执法行动，六人因涉毒被逮捕，他们的介于26至33岁。

当局在两项行动中总共起获约2.28公斤大麻、104克俗称克他命的氯胺酮（Ketamine）和10枚麦角酸酰二乙胺（lysergic acid diethylamide）毒邮票。其中，2.28公斤大麻足以让约330名瘾君子用上一周。

根据文告，肃毒人员星期四傍晚在沈氏东道附近逮捕一名26岁新加坡籍男子，从他身上起获41克大麻。

当局随后在男子的车上起获2.239公斤大麻和10枚麦角酸酰二乙胺。

肃毒人员隔日早上展开另一项行动，在亨德申路附近的一个商业单位，逮捕三名27岁、32岁及33岁的新加坡籍男子、一名27岁的外籍男子及一名31岁外籍女子。

肃毒人员在单位里起获104克氯胺酮，也在32岁男子身上搜出一些氯胺酮。

在两项行动中被捕六人的调查还在进行中。

根据滥用毒品法令，任何人贩运受管制药物，或提议贩运受管制药物，或提议或进行准备贩运毒品，都是犯法的。若贩运超过500克大麻，将面对死刑。