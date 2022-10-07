Westlife门票网上热炒 258元票转手卖1150元

（早报讯）知名音乐团体西域男孩（Westlife）明年开演唱会，39岁铁粉与四名友人星期四（10月6日）早上全程盯着系统开票，却还是买不到，几小时后发现网上有人卖黄牛票，价格炒高了四倍。

杨先生在二手购票网站上发现，原价258元的票价竟暴涨到1150元。（受访者提供）

上周刚结束的新加坡一级方程式赛车（F1）大奖赛余热未熄，在大赛上表演大受欢迎的知名音乐团体西域男孩前阵子宣布，将在明年2月在新加坡举办世界巡回演唱会“The Wild Dreams Tour”。

杨先生（39岁，生产业者）星期五（7日）早上致电《新明日报》申诉，演唱会在星期四中午12时于网上开始售票，不少粉丝在电脑前苦守，可是都落空。

他说，身为铁粉，他与四名友人星期四从早上11时就在电脑前守候，没想到抢票人潮太多，完全抢不到票，到了下午3时许，门票已售罄。然而，让他生气的是，他不久后在二手网站Carousell上发现，竟有人以高于原价四倍的价格卖黄牛票。

“最贵的CAT1票价不过258元，黄牛转手竟要卖到1150元！”

杨先生指出，他随后上网查看，有许多高价的黄牛票，担心粉丝们需要花更多钱才能去听演唱会。

杨先生说，他尝试联络黄牛票的卖家，发现并不是原本标出来的价格。

“黄牛票还得是价高者得，真正的西域粉丝要想听，只能出最高价。”

他指出，与友人本来十分兴奋期待，现在却被黄牛票搞得愤愤不平。

“真的想去听的粉丝反而要吃这么一个大亏，实在是对我们太不公平。”