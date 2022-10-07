600多家族理财室带着上百亿资金待批进我国

（早报讯）尽管申请积压、等待批准时间长，新加坡仍然是许多家族理财室（Family Office）的首选目的地。

市场有传言，新加坡金融管理局待批的家族理财室申请多达600家。如果全部获批，引进我国的资金可能会达120亿元至300亿元。

立杰律师事务所（Rajah & Tann LLP）税务与信托主管兼私人财富联席主管维克纳拉惹（Vikna Rajah）在接受《联合早报》专访时，分享我国家族理财室目前的情况。他说，市场现在都在说待批的申请多达600份。

虽然不少人认为这些家族理财室主要来自中国，但是维克纳拉惹认为不然。

他说：“其实希望来我国的家族理财室源自许多国家，他们对我国有着广泛的兴趣。新加坡以强大的法治、易开展业务的环境，以及世界级的金融基础设施而闻名，这就是一个很大的吸引力。单单在我国就有超过1000多家的资产管理公司。”

至于这些家族理财室到底会带进多少资金进入我国，维克纳拉惹根据他的经验说：“每个家族理财室通常最少会带进2000万元。根据我估计，比较合理的平均数字应该是介于3000万元至5000万元。”

据了解，这些家族理财室主要是对公开市场股票和债券有兴趣。不仅如此，他们也对私人市场投资的兴趣也开始日益浓厚。

维克纳拉惹认为，如果这些待批的600多家族理财室都能符合金管局的家族理财室13O和13U申请条例，也通过反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）的审核，获得批准的可能性是非常高的。

维克纳拉惹说，早在2018年，我国大概只有约50个家族理财室。但是截至今年第一季，这个数字已经增加到800个。我国对家族理财室的吸引力不言而喻。

所谓的家族理财室就是为一个根据富裕家族和个人需求量身打造，帮助他们处理物质和文化财富，确保能薪火相传的一个“办公室”。它设计的范围不只是财务规划、投资，还提财富发展战略、危机管理、慈善捐助，甚至还包括安排接班人等多方面的工作。

通常一个家族理财室会有一名首席执行官、一名首席财务官、一名首席投资官、数名投资分析师、会计师、审计师和行政管理人员。一些理财室还可能还会雇一名律师。一般富豪家族也会喜欢安排几名家族成员到家族理财室的董事会。