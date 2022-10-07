卡车与德士相撞 20岁男乘客送院

（早报讯）一辆卡车和一辆德士在左转时相撞，一名20岁男德士乘客送院治疗。

这起事故发生在星期五（10月7日）下午1时40分左右，地点在巴特礼东路通往加基武吉4道的支路。

《联合早报》记者约下午4时30分经过现场，看见一辆卡车与一辆德士相撞，德士的挡风玻璃裂开，后面的镜子及右边前后座的玻璃都破碎；卡车左后方轮子离地，两名交警在现场疏导交通。

不愿具名的卡车司机中介接到通知后赶到现场，他说卡车司机是马来西亚人，事发时正在送电子产品，怎料左转进支路时，突然感觉车身发生碰撞，下车后才发现遇上车祸。

中介说，司机考到卡车驾驶执照不到一年，平时开车都很小心，这是他第一次遇到车祸，因此十分担心。“穿粉色上衣的德士司机一直说是我的司机的错，我告诉他等调阅行车记录仪后才下定论。”

德士司机不愿接受访问。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实接获通报，民防人员赶到现场后，用液压救援工具救出困在驾驶座上的德士司机，他蒙受受轻伤但拒绝送院。

新加坡警察部队受询时则说，一名20岁的德士男乘客在清醒的状态下被送往樟宜综合医院接受治疗。调查还在进行中。

康福德高企业有限公司集团品牌及联络总监陈爱玲受询时说，德士乘客因肩痛，送院观察。“公司已经和乘客取得联系，将给予他必要的援助。我们也在协助警方调查。”