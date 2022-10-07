新加坡清洁日月底扩大至购物中心

（早报讯）短短一年半内，新加坡清洁日的覆盖范围快速扩大，从原本的组屋区到旅游景点，10月底还会进一步扩大到乌节路的一些购物中心。

公共卫生理事会去年4月首办新加坡清洁日（SG Clean Day），参与机构在活动当天不派清洁工人打扫他们管理的公共场所，希望人们能意识维持环境卫生人人有责，不应单靠清洁工人。

清洁日起初定一年举行一次，全国17个市镇理事会最先参与。同年10月，活动改为每个季度一次，一些客工宿舍业者、景点业者，以及国家公园局和公用事业局也陆续加入。即将在这个月底举行的清洁日会进一步扩大至乌节路一带的购物中心。

发起这项活动的公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦（Edward D' Silva）多年来为本地环境事业做出贡献，并在2015年接任成为公共卫生理事会主席。他在星期五（10月7日）获国家环境局颁发卓越环境之友奖。

这是环境局2007年设立环境之友奖（EcoFriend Awards）以来，首次增设这个最高荣誉奖项。颁奖典礼在国家美术馆举行，今年有227人获提名。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士为颁奖典礼致辞时说，我国不久前启动了“新加坡携手前进”全国对话。她促请人们借这个机会，重点讨论可持续发展课题，并做出承诺和提出具体建议，在各自的领域积极推动可持续发展议程。

她认为，今年第15届环境之友奖的12名得主就是很好的例子，证明个人如何能在基层影响其他人动起来。