10月25日起 六个月至四岁婴幼儿可接种首剂冠病疫苗

（早报讯）10月25日起，六个月至四岁婴幼儿可接种首剂莫德纳／Spikevax冠病疫苗。五岁至11岁儿童在接种第二剂辉瑞／复必泰疫苗的五个月后，也可接种一剂追加剂。

抗疫跨部门工作小组星期五（10月7日）发文告，公布最新的冠病疫苗接种建议。

10月18日起，六个月至四岁婴幼儿的家长或监护人可上网为孩子注册接种意愿。这个年龄层的婴幼儿须接种两剂莫德纳疫苗，每剂25微克，相隔八周。适用于幼童的辉瑞疫苗，则须接种三剂，疫苗预计年底运抵我国。

适合接种的五岁至11岁儿童的家长或监护人，则会收到邀请短信，通过个人化的预约链接，为孩子预约追加剂的接种时段。

卫生部也会设立五个接种中心，同时为这些儿童和幼童提供疫苗和追加剂接种服务。这五个接种中心将从10月25日起投入运作，分别设在One Punggol综合社区中心、淡滨尼天地（Our Tampines Hub）、女皇镇民众俱乐部、三巴旺民众俱乐部，以及达曼裕廊民众俱乐部。

此外，三家综合诊疗所将为六个月至四岁婴幼儿接种莫德纳疫苗，另有四家综合诊疗所为五岁至11岁儿童接种辉瑞追加剂。一些公共卫生防范诊所也会提供儿童接种服务。家长可上网https://www.gowhere.gov.sg/vaccine寻找最靠近的接种地点。

卫生部也会派遣流动接种团队，到特殊教育学校和婴幼儿早期介入服务中心，为五岁至11岁儿童接种基本程序疫苗和追加剂。符合条件的儿童将分别从10月25日和11月28日起接种，这些学校和中心将通知家长更多详情。

至于不适合接种辉瑞和莫德纳疫苗的三岁及以上儿童，将可通过一项指定公共卫生计划，接种科兴疫苗。卫生部会联系符合条件者，提供更多细节。

卫生部长王乙康星期五在国际牙科展览与会议上致辞时说，在全球多地探测到的奥密克戎亚型变异株如BA.2.75和BA.2.10，已传入我国并正在传播，导致确诊病例近日稍微增加，其中一些是二度感染。“但这是与地方流行病共存的一部分，我们必须采取防范措施，但尽量如常生活。”