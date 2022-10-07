18岁及以上者17日起可打二价莫德纳（Spikevax）疫苗

（早报讯）本地将从10月17日起提供莫德纳二价疫苗（bivalent vaccine）以取代原版莫德纳疫苗。当局也正在评估辉瑞二价疫苗，相信会在年底以前推出。

抗疫跨部门工作小组周五（10月7日）傍晚发出文告，指冠病疫苗专家团推荐以二价疫苗取代原版疫苗，这些疫苗能对更新的冠病变种毒株提供更好保护。

卫生部将从10月17日起，为有意接种莫德纳疫苗的18岁及以上成年人施打二价疫苗。莫德纳疫苗已在9月中改名为Spikevax疫苗。

卫生部指出，50岁以上人士或未得到最低保护的人，由于患上严重冠病的风险较高，因此应该接种二价疫苗。

他们可前往任何提供莫德纳疫苗的联合检测与疫苗接种中心（JTVC）接种二价疫苗，他们可上https://www.gowhere.gov.sg/vaccine查询地址。

与此同时，卫生部也将从追踪接种疫苗的剂量，改为追踪有多少人已完成接种要求（up-to-date vaccination）。

符合条件者包括5岁以上，完成三剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗或瓦瓦克斯（Novavax/Nuvaxovid)疫苗，或是完成四剂科兴疫苗的人。

至于50岁及以上人士，他们需在接种上一剂疫苗的5个月至一年内接种追加剂。只有在完成至少三剂疫苗，并在一年内接种追加剂才能算完成接种要求。

卫生部指出，当局有意之后将在须一年内接种追加剂才算完成接种要求的条件扩大至其他年龄层。