疑插座超载爆炸起火 屋主原打算存钱换新电线

（早报讯）裕廊西组屋疑因客厅的插座不堪负荷爆炸起火，70名邻居被紧急疏散，一名老妇因呼吸困难入院治疗。

这起火患星期五（10月7日）傍晚6时30分左右，发生在裕廊西52街534座组屋13楼的一个单位。

屋主林友成（送货员，40岁）受访时说，事发时他和妻子都在外工作，忽然接到住在隔壁弟弟的通知，才知道家中发生火灾。

他说：“幸好当时家中无人，3岁的孩子由隔壁的家人照看。”

女屋主方嘉琪（收银员，30岁）说，冰箱的插座前年曾发出细微爆裂声，当时就有想着应该全面更换屋内的电线。

她说：“我今年8月才开始现在的工作，本来想存到钱了再把家里的电线换新，却没想到来不及了。”

隔壁邻居哈依鲁（Hairul，零售业者，39岁）说，火灾发生时，他家中有年迈父母，以及两名2岁和15岁的外甥。

“父亲发现隔壁失火后，立刻通知邻居。”

哈依鲁说，火灾发生后他的家中也跟着断电，插座上也出现焦黄的痕迹。

住在14楼的雅娜（34岁，幼教老师）说，她刚回到家不久就听到爆炸声，接着屋外就冒出滚滚浓烟。她说：“火灾发生后我们都疏散到底层，由于电梯停用了，隔壁独居的老太太在消防员的协助下才能疏散下楼，听说她后来被送往医院治疗。”

新加坡民防部队受询时证实，星期五（10月7日）傍晚6时30分左右接到通报，指裕廊西52街534座组屋发生火患。

火患由客厅的物体引起，消防人员到场后，用一支水枪将火势扑灭。

民防人员和警员疏散了70名居民，有一人因呼吸困难被送往黄廷方综合医院治疗。

火患的起因仍在调查中。