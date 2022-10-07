五人中仅两人获适当支持 新联盟鼓励雇主更关注心理健康

（早报讯）本地过去五年对心理健康的认知有所改善，但只有40%的公众认为工作场所有提供适当的心理健康支持。有26家公共和私人机构加入新“跨越成见，退去标签”联盟，致力于促进本地心理健康。

国家福利理事会在2018年推出为期五年的“跨越成见，退去标签”（Beyond The Label）运动。期间，运动展开宣导活动，鼓励人们抛开对心理疾病的误解，趁早寻求援助或支持亲友的康复过程。

福理会去年的一项调查显示，2000名受访者中有70%认为心理疾病可以完全痊愈，而60%愿意和患有精神疾病的人共事。这些数据相比五年前，各增加了约10个百分点，显示人们对心理健康的理解和接受有所改善。

尽管如此，只有40%受访者认为工作场所提供适当的心理健康支持。

哈莉玛总统星期五（10月7日）在“跨越成见，退去标签”嘉年华宣布，成立新的“跨越成见，退去标签”联盟。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高也在场见证。

联盟由国家福利理事会和触爱社会服务共同领导，另外24个参与机构包括心理卫生学院、护联中心、新加坡儿童会、多个理工学院以及面簿等私人企业。联盟将持续推出宣导活动，并鼓励业者调整工作安排，更好地维护员工的心理健康。

阔别两年，“跨越成见，退去标签”嘉年华在滨海湾花园举办，吸引超过1500人到场参与不同活动、游戏和讲座。