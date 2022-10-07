“最大挑战是与时间赛跑” 空军人员讲述如何应对新航炸弹威胁

（早报讯）“当SQ33客机平安降落的那一刻，我松了一口气，更感到莫大的成就感。整个团队能在夜里的数分钟内就对这一威胁做出反应，成功执行任务，保卫我们的家园。”

新加坡空军部队F-16型战斗机飞行员兼教官廖翊翔少校（34岁），谈起应对新航SQ33航班炸弹威胁时表示，这是他服役16年来第一次升空出这类型的任务。一开始接到消息时，他为机上的乘客感到担心，但平日严格的训练和模拟演习，让他迅速冷静下来，并在数分钟内升空执行任务。

9月28日凌晨2时40分左右，从美国旧金山飞抵我国的新航SQ33航班，突然通报机上有乘客发出炸弹威胁。我国空军立刻出动两架F16战斗机护航，客机在凌晨5时50分平安着陆。严阵以待的安保人员立刻上机调查，证实炸弹威胁是虚假的后，逮捕了谎称手提行李内藏有炸弹的美国籍男乘客。机上的208名乘客及17名机组人员，在早上9时许平安下机。

参与本次行动的F16战斗机飞行员、空战军官、空军工程师及陆军拆弹军官，星期五（10月7日）在国防部的安排下接受《联合早报》访问。

机长冷静配合空军行动

在接到炸弹威胁的通报后，负责空中交通管制的空战军官王国鸿上尉（32岁）立刻与SQ33航班机长取得联系。他说：“机长的声音从无线调频系统传来时非常冷静，对于我要求遵守空中交通管制中心的指令，他也积极配合。”

武装部队也全面启动安保工作，提升地面防空系统单位的戒备，并出动两架战斗机为客机护航。

王国鸿除了要和负责准备战斗机起飞的地面小组保持联系，还要掌握飞行员的位置。他也与民航局协调，申请管制附近领空，确保其他飞机远离受影响的空域。

工程师：各团队训练充足 联合演习培养出默契

驻守在登加空军基地的空军工程师桑德普（35岁），迅速指挥组员完成F-16战斗机起飞前的所有准备工作，确保飞机员就位后，战斗机能立刻安全升空。已服役14年的四级军事专才桑德普说，这不是他第一次参与类似行动，各团队平日都有充足的训练，并开展过“机警盾”（Vigilant Shield）联合演习，早已培养出了默契。因此，当天各团队都能各司其职又紧密配合，快速让战斗机升空。

廖翊翔说，当天最大的挑战是要与时间赛跑。当战斗机升空后，他和控制中心保持通话，并通过无线调频与客机机长取得联系，“我嘱咐客机遵从指令，同时清楚地表达来意，让客机知道我们已经就位，会为他们保驾护航，直到降落在机场。”

过程中，廖翊翔时刻盯紧客机的航行路线，确保一切正常，直达客机安全着陆。

当客机在凌晨5时50分降落在樟宜机场后，被指示停在机场的一个隔离区进行安全检查，然后拖往第三搭客大厦。陆军生化武器、辐射性物质及爆炸物防御团队的军火拆爆组也登机进行检查。

军火拆爆组的符诗健少尉说，这是自己首次参与到类似的行动中，当时自己心里十分紧张，但是平日的训练及演练让自己顺利完成任务。（国防部提供）

军火拆爆组的符诗健少尉（22岁）说，接到任务通知时很紧张，因为没料到这么快就要出任务，但严格的专业训练让他有信心能顺利完成任务。在团队的部署和评估下，组员携带红外线系统及爆炸物探测器（explosive trace detector）登机，经检查确认无事，再由空战军官与各机构协调，逐步解除领空管制，恢复机场的运作。

符诗健说：“在执行任务时我心无杂念，我们的责任就是要确保完成任务，并且每一次都要做好。”

我国空军全天24小时监视国家领空，每年平均处理约350起涉及潜在空中威胁的事件，包括闯入我国领空的不明飞机或偏离指定航线的航班等。