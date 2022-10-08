颜金勇：英国加入CPTPP的程序将成为协定接纳新成员的标准

（早报讯）英国加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的谈判正在进行中，这个程序将成为往后审核其他经济体申请加入协定的标准。

CPTPP成员国第六次会议星期六（10月8日）早上在新加坡举行。

担任委员会主席的贸工部长颜金勇在会议结束后举行的记者会上说：“关于英国加入CPTPP的讨论正在进行中。由于这是第一个经济体有意加入，对我们很重要的一点是把它处理好，制定正确的程序，以维持CPTPP的高标准和远大的市场准入水平。”

除了英国，中国大陆、台湾、厄瓜多尔和哥斯达黎加已正式申请加入CPTPP。韩国和泰国也表达了加入的意愿。

问及成员国在这次会议是否讨论了个别经济体申请加入CPTPP的事项，颜金勇说：“在这次会议上，我们并未针对具体经济体的申请进行讨论。不过，我们讨论了接受新成员一般应采取的方式，得出的结论是，英国谈判结果将为接下来的申请铺平道路，建立更稳健和顺畅的程序。”

领导CPTPP新成员加入工作小组的日本经济振兴部长山际大志郎在记者会上透露，工作小组仍在跟英国谈判，并未对英国加入CPTPP设定时间表。

英国在去年2月申请加入CPTPP，成员国于同年9月开始审核英国的制度是否符合CPTPP准则。

CPTPP第六次会议是冠病疫情2020年暴发以来，各成员暌别三年首次以实体方式举行。

出席会议的11个成员国经贸部长在会议后发表联合声明，重申了加强合作的承诺，包括继续探索数码经济和绿色经济等新兴领域的合作。

在数码经济方面，部长们讨论了贸易数码化、新兴科技和数据等领域。至于绿色经济方面，部长们对采用和扩大碳定价和碳市场、过渡到低碳能源的未来，以及贸易政策在应对气候变化所扮演的角色交换意见。

在商品和能源价格高涨、通货膨胀压力和供应链受干扰的宏观背景下，全球环境愈加不明朗，增长前景下调，联合声明重申CPTPP会员将致力通过强有力的伙伴关系，探索有利贸易与投资环境的务实之道。

联合声明说：“我们强调维护经济安全的重要性，决心加强合作，对抗保护主义和不合理的贸易限制措施。”

CPTPP成员国包括新加坡、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁和越南，人口规模将近五亿，总国内生产总值（GDP）超过13.5万亿美元。

各成员国部长也祝贺马来西亚在今年9月成为第九个正式核准协定的成员国。目前，仅剩文莱和智利尚未完成核准程序。

下一次CPTPP会议将于2023年在新西兰举行。