灵活规划工程运用科技 淡滨尼预购组屋项目获奖

（早报讯）淡滨尼新落成的预购组屋项目里，不见一般的多层停车场，居民只要下到一楼就能取车，到二楼则能直达把20座组屋衔接起来的偌大社区空间，在绿意中散步玩乐。这些设施给居民带来了便利，但在建筑阶段其实面对不小的挑战。

这个在淡滨尼12道一带的Tampines GreenVerge项目有2022个单位，去年9月完工，是至今建成的最大型预购组屋项目。项目设有托儿所、食肆和商店，组屋之间的社区空间约有七公顷，居民可在这里跑步、乘凉，也可使用游乐场和健身设施。

项目在施工阶段碰上冠病疫情，进度不免受影响。然而，承包商佳林建筑贸易（Kay Lim Construction & Trading）从项目初期就灵活规划工程，也运用创新科技提高施工效率，获得今年的建屋发展局建筑奖。

佳林建筑贸易高级项目总监蔡和祥受访时解释，这个大型项目的停车场不是一座独立建筑，而是贯穿在组屋和社区空间下方，团队因此把项目分成两个部分建造，以便在分批交付组屋前，建好部分停车场供居民使用。“为此，我们得提前做好规划，包括在预制和安装工作，以及储存区等方面。”

在组屋和社区空间下方的停车场。（叶振忠摄）

科技方面，除了动用无人机和电眼实时监督工程，团队也利用智能系统防止泥水在施工过程中流入公共水道。一旦系统监测到异样，就会自动堵住泥水排放，帮助承包商缓解人手方面的挑战。

项目耗时约四年半建成，包括因冠病造成的约半年延误。为遵守防疫措施，团队之前把停车场改成临时宿舍，以应对载送工人的交通限制和分组安排。

建屋局星期天（10月9日）发文告说，建屋局今年会颁发22个奖项，表彰业内人士在设计、建筑与工程方面的卓越表现。奖项涵盖公共住屋、混合用途及翻新等项目，颁奖礼将在来临星期二（11日）举行。