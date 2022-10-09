傅海燕：长期投资科研有助应对粮食和水资源短缺挑战

（早报讯）水资源短缺是全球最关键的气候变化挑战之一，永续发展与环境部长傅海燕说，正如我国过去50多年通过科研克服水资源的局限，我国对食品和农业科技的长期投资将有助减缓粮食短缺日益加剧的影响。

傅海燕星期天（10月9日）上午为茂丰农场（ComCrop）的混合式温室主持开幕仪式时，分享她过去一周到南非进行工作访问的观察和心得。

傅海燕指出，水资源短缺和水道污染严重影响了南非的农业，而我国致力于科研的长期战略，使我国在确保气候韧性的同时，得以保障安全优质的水供。对食品和农业科技的投资，日后也有助于解决或减缓粮食短缺的影响。

她也说，我国在开发食品科技方面还须做得更多，以推动民众对本地农产品的需求。政府也会继续与业者合作开发更多技术，进一步降低农耕所需的水量、能源和资源。

本地首家天台种植农场 每月可供应超过6万5000包蔬菜

坐落在兀兰环道工业厂房顶层的茂丰农场，是本地首家在天台从事商业种植的农场，也是获得新加坡食品局发放“30x30快捷”津贴的七家公司之一。

政府2020年4月成立“30x30快捷”工作小组，并发放近4000万元的“30x30快捷”津贴，协助业者加快提高鸡蛋、食用鱼和叶菜产量。目标是在2030年实现“30·30愿景”，即自产足够农产品满足新加坡人三成的营养需求，以减少对进口农产品的依赖。

茂丰农场总裁巴伯（Peter Barber）解释，混合式温室结合了水耕温室的自然阳光，以及室内垂直农场使用的LED照明和自动化输送带系统，兼具环境和经济可持续性。

农场的蔬菜产量预计可增至每年200公吨，即目前产量的10倍，每月可为本地市场供应超过6万5000包蔬菜。