疏忽致工人坠死 承包公司罚25万元 董事罚6万元

（早报讯）22岁工人在升降平台上安装电线，运送垃圾的桥式起重机期间撞上平台，导致工人从10米高处坠死。承包公司和董事分别被罚款25万元和6万元。

这起致命工业事故发生在2017年6月7日，地点是大士6道一间生产铝及铝合金的工厂。

人力部发文告指出，建筑公司Fusion Builders和董事黄镇尚（译音，72岁）事后分别被控抵触工业场所安全与卫生法令，他们认罪后，星期二（10月4日）各被判罚款。

根据案情，事发时22岁工人卡里亚巴鲁马在工厂三楼使用升降平台安装电线，但另一组工人同时也在一旁操作桥式起重机来搬运垃圾袋。

过程中，桥式起重机意外撞到升降平台，导致平台倾斜，卡里亚巴鲁马失去平衡从平台跌下，穿过三楼洞口直坠一楼，当场伤重身亡。

人力部的调查发现，建筑公司没有确保只有受过训练的工人才能操作桥式起重机和升降平台，也没有阻止工人同时操作桥式起重机和升降平台，以及未制定相应的安全措施，让升降平台在靠近桥式起重机时向工人发出警示。

人力部工作场所安全与卫生督查单位处长陈仕豪说，若不是公司和董事疏忽，这起意外是完全可以避免的，公司出现的多项安全漏洞，显示他们对工人的安全缺乏重视。“所有利益相关者，须将工作场所的安全和卫生视为优先考量。”