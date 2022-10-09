备用电源故障 兀兰关卡断电近四小时

（早报讯）因为备用电源故障，导致兀兰关卡星期天（10月9日）断电近四个小时。移民与关卡局也在过程中启动应急计划，包括与马来西亚有关当局合作，将准备入境的车辆导向大士第二通道。

移民与关卡局星期天下午回复《联合早报》询问时表示，当局在星期六晚上11时40分左右为兀兰关卡进行例常电源保养工作。当局解释，选择这个时间段是因为这事关卡流量最低的时刻之一。

作为保养的一部分，当局需要先暂时关闭电源更换数个零件，因此当天较早已测试备用电源。不过，在保养过程中，备用电源在星期天凌晨12时20分左右出现故障，导致关卡断电。

移民局事后在抢救恢复电源的同时，也启动应急计划，当中除了与马国当局合作外，也出动交警到武吉知马快速公路（BKE）和兀兰关卡高架桥（Woodlands Crossing）引导车辆使用大士关卡。

至于已在关卡内的出入境旅客，当局也采取应急措施，在不威胁治安的前提下，协助他们通关。为了更好的管理入境交通，当局也开放旧兀兰关卡协助通关。

到了凌晨4时，电力逐步恢复，而在5时15分左右，当局也逐步恢复恢复运作。一切也在早晨6时25分左右恢复正常。

移民局为所带来的不便致歉，并感谢所有旅客在这期间的配合和体谅。