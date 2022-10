(早报讯)总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士10月10日至14日,到哈萨克斯坦进行工作访问。

他将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳出席第六届亚洲相互协作与信任措施会议(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia,简称CICA)。外交部星期天(10月9日)发文告说,新加坡是以CICA主席受邀宾客的身份出席。

1992年由哈萨克斯坦设立的CICA,是为加强合作,倡导亚洲和平、安全与稳定而设立的论坛。

访问期间,孟理齐也会与哈萨克斯坦领导人会面。

外交部官员将随孟理齐出访。