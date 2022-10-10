（早报讯）9月美国非农就业人数增加26万3000人，高于市场预期的25万5000人，就业市场依然强劲，美国联邦储备局毫无顾忌继续加息的可能性依然很大。

美国股市上星期五（10月7日）大幅收跌，道琼斯工商指数下跌2.1%，标普500指数和纳斯达克指数各跌2.8%和3.8%。

新加坡海峡时报指数上星期五收报3145.81点，全周微升0.5％。

悉尼股市星期一（10月10日）开盘下跌1.47%。东京、首尔、台北和吉隆坡股市因假期休市。

本地股市星期一开盘可关注的股票：

*吉宝企业（Keppel Corp）盘前宣布，位于仁定巷的吉宝数据中心新加坡7号（KDC SGP 7）取得建设局（BCA）绿色建筑标志白金奖（BCA Green Mark Platinum），基于新数据中心的绿色建筑标志。

*胜科海事（Sembcorp Marine）披露，全资子公司PPL Shipyard（简称PPLS）和Borr Drilling达成最终协议，把来自后者的应收款项期限从2023年延迟到2025年，包括从2022年延迟到2024年提前偿还更高的利息支付和部分本金。这项协议预计不会对公司2022财年净有形资产或每股收益产生实质影响。

*新电信（Singtel）发文告澄清，澳大利亚电子通信服务咨询公司Dialog Group近期发生网络安全事件，它被子公司国家电脑系统公司（NCS）的NCSI控股公司在今年4月收购的。然而，它的系统完全独立于NCS、集团澳洲子公司澳都斯（Optus）和新电信。没有证据显示这个事件与澳都斯经历网络袭击存在任何联系。

*本地挂牌公司GYP房地产（GYP Properties）要求停牌，收购方Rumah & Co的自愿无条件现金收购献议已截止，取得93.1%股权。

*利德环保技术（Leader Environmental）要求暂停交易，表示之后有事情公布。