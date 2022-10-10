本地骨痛热症病例与5月高峰期相比下降七成

（早报讯）本地上周共有427起骨痛热症病例，与今年5月的高峰期相比，下降70%。骨痛热症高峰期虽将结束，但病例与伊蚊数量仍处于高位，国家环境局呼吁公众保持警惕，以预防第二波高峰。

环境局今年7月宣布将伊蚊绝育试验计划（Project Wolbachia）扩大至多八个地点，其中包括涵盖86座组屋、约1万1000个住家单位的芽笼。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期一（10月10日）早上在芽笼比笔路（Pipit Road）第90座组屋释放带有沃尔巴克氏菌的雄蚊。

从9月25日至本月1日，本地出现427起骨痛热症病例，比前一周减少了46起。马炎庆说，我国今年5月的骨痛热症高峰期，平均每周有约1500起至1600起病例，目前的病例已减少七成，这个成效非常令人鼓舞。

他接受媒体采访时透露，由于当局仍须培育更多带有沃尔巴克氏菌的雄蚊，所以暂时不会扩大这项计划。环境局每周培育的雄蚊今年9月起，从200万只增加至500万只。“这项技术是在本地研发的，培育大量的蚊子须要一定的自动化程序，否则将非常耗力。”

骨痛热症高峰期一般在6月至10月之间，虽然即将迈入非高峰期，但一些地点的骨痛热症传播率仍很高，如金文泰西2街（275起病例）、裕廊东21街（116起病例），及裕廊西5道（78起病例）。

环境局因此提醒公众，在防止伊蚊滋生方面，仍须保持警惕。防范措施包括执行“防蚊三招”——“喷、用、穿”（Spray、Apply、Wear，简称SAW），即在家中阴暗角落喷洒杀虫剂、定时使用防蚊液，以及穿长袖衣和长裤。