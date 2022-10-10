申诉遭中学“一通电话”解雇 教育部：校方将联络代课教师

（早报讯）上课时班上两名男学生相互推搡，25岁代课教师声称出声制止后，隔天却被训导主任指她处理不当，并将终止她的合约。代课教师上网申诉校方没有给她解释的机会，解雇她的方式有欠妥当。

教育部回复《联合早报》询问时说，教育部知道这名代课教师上网贴文，校方将和代课教师沟通。

谢姓代课老师受访时说，她9月21日上午到一所中学的中一班级代课，两名男学生突然动手推搡起来，“我当时被吓到了，立刻出声要他们住手。庆幸的是，一名男学生也上前制止两人。”

谢老师说，整个过程不到五分钟，两名男学生过后冷静下来。她说：“不过，由于两人动手了，我于是让班长通报级任老师。”

原本以为没事了，谢老师却在隔天下午接到训导主任的电话，声称查看校园的闭路电视后，发现她事发时“什么都没做”，显示她“不够积极和专业”，因此校方决定终止她的代课合约。

谢老师说：“我当时真的被吓到，我承认自己的处理方式或许不是最妥当的，但我觉得校方应该给我一个机会解释清楚。”

尽管她事后向校方提出希望能够见面，澄清事发经过，但谢老师说校方一直没有回复她，也没有正式通知她是否已被解雇。

谢老师说，她开始代课前，校方并没有提供任何训练或准则，指引代课教师在遇到类似事件时该如何应对。

她于9月30日在社交媒体Instagram贴文说，“在学校任职快一年，我和其他老师及学生都相处的算融洽，因此公开这件事，只是为了听取不同的意见，并不是要诋毁校方。”

《联合早报》也向涉事的学校了解更多详情，但至截稿时还没有得到校方的回复。