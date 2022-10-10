星展银行推出金融科技学徒计划

（早报讯）星展银行将推出一项为期三年的结构化学徒计划，帮助理工学院的学生为银行技术岗位做好准备。今年将招收20名学生，接下来将继续扩招。

银行星期一（10月10日）发文告宣布推出这个计划。学生在每一年都需参加由银行高级工程师授课的高级讲习班（masterclasses），以了解技术如何运用于银行和金融部门；第二年，学生将在本校项目中接受高级工程师的指导，了解人工智能（AI）、机器学习（ML）和区块链等技术如何重塑银行和金融业；第三年，学生将被安置于星展银行的技术岗位上进行实践。

从该计划中毕业的学生若能通过最后的编程马拉松（hackathon）考核，将有机会入职星展。

文告说，该计划是资讯通信媒体发展局（IMDA）与业界伙伴共同为培训专才计划联盟TIP Alliance设立的培训专才计划（TechSkills Accelerator，简称TeSA）的一部分，并且是与淡马锡理工学院和南洋理工学院合作开发。

星展银行集团首席信息官兼集团技术与运营部主管黄惠锦说：“作为新加坡的主要雇主，星展银行致力于为银行业开发一支强大的本地人才队伍，尤其是在金融科技领域。这项与淡马锡理工学院和南洋理工学院的合作，为理工学院学生进入银行和金融领域提供了多样化的途径。我们也希望星展金融科技学徒计划为行业和教育机构建立更多的伙伴关系提供一个有用的蓝图，我们相信这对培养为未来做好准备的下一代人才将变得越来越重要。”