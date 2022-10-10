本地首个推广心理健康天台农场 提高公众对治疗园艺认识

（早报讯）在草坪上做瑜伽、骑脚踏车榨果汁……配合世界心理健康日，本地首个推广心理健康的天台农场将于星期二（10月11日）正式开放。

农场星期一（10日）上午举行开幕仪式，在连绵细雨中迎来首批访客。

坐落在武吉知马、前森那美中心（Sime Darby Centre）顶层的Sky Sprouts农场，由社会企业City Sprouts开设，旨在通过花园和植物相关活动提高人们对治疗园艺的认识。

农场内设有草坪、七个温室和两个主题花园；一个是由社区经营的食用植物园，另一个是让访客体验大自然的感官花园。

补习教师黄丽霞（左）星期一上午在Sky Sprouts天台农场，尝试使用营养师卢耀源（右）设计的脚踏车，边骑边榨果汁。（叶振忠摄）

City Sprouts联合创办人卓鸿耀（30岁）在武吉知马一带长大。他受访时说，团队向来很关注年长者被孤立的问题，下来将招募年长志工推广社区农耕。

农场也鼓励访客在日常生活中实践可持续的做法。每月的第一个星期天，农场将举办工作坊，指导参与者升级再造和制作堆肥。

义顺集选区议员黄国光为天台农场主持开幕时说，人们过于依赖科技，小朋友也“机不离手”，接触大自然的机会越来越少。

“我们可以做得更多，以确保年轻一代建立心理韧性，更重要的是，为精神疾病去污名化。”

Sky Sprouts天台农场从星期二（11日）起，每天上午9时开放至傍晚6时，让公众免费参观。