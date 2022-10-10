王乙康：考虑把冠病疫苗纳入健康SG计划 让公众继续免费接种疫苗

（早报讯）卫生部将考虑是否把冠病疫苗纳入健康SG计划，让公众日后能继续免费接种疫苗。

卫生部长王乙康星期一（10月10日）作客新传媒电台LOVE972FM《早安！玉建煌崇》节目时指出，至于之后是否要定期接种冠病疫苗，则要看疫情的发展，而卫生部会适时做出相关宣布。

问及日后若要定期接种疫苗，公众是否要自费，王乙康表示：“我们现在没有这个打算。”

他也提到，在健康SG计划下，若是接种卫生部推荐的疫苗，公众是不用付费的。“明年6月过后，你打流行性感冒疫苗，我们是绝对不收钱的，因为是预防性，预防性我们觉得应该鼓励人家去做……所以这个冠病疫苗，我看应该也考虑要不要放在这个框架里面。”

但王乙康提醒，应先关注当前的情况。“北半球的冬天要来了。冬天一来，疾病就多……冬天会来什么新的毒株，我们还不知道，所以现在要预备好，先打好疫苗，不要等冬天来才临时抱佛脚，太迟了。”

经过半年的公众咨询，卫生部在上个月21日发表健康SG白皮书，勾勒出我国医疗体系即将推行的重大改革。

明年下半年，满60岁的居民将率先加入健康SG计划，跟着固定的全科诊所或综合诊疗所，预防和控制慢性疾病。除了首次看诊、体检和接种指定疫苗免费，慢性疾病药物价格也将跟综合诊疗所的相近。

另外，王乙康说，可同时对抗冠病原始毒株和奥密克戎变种毒株的二价疫苗不是第二支追加剂。“这是两回事。二价疫苗是配方，是二合一的配方，比较好的配方。”

他建议工公众要接种至少三剂信使核糖核酸疫苗，以得到基本保护，之后每隔五个月至一年则可注射一剂二价疫苗。

本月17日起，年满50岁者或未达到基本接种要求者，可直接到任何提供莫德纳疫苗的联合检测与疫苗接种中心注射二价疫苗。至于辉瑞／复必泰二价疫苗，仍在接受评估，预计年底之前可推出。