本地股市周一早盘跌逾1%

（早报讯）紧随美国股市上周五大幅收跌，亚太及本地股市星期一（10月10日）低开。海峡时报指数截至中午报3145.81点，早盘跌39.07点或1.24%。

银行股给予海指下行压力，星展集团（DBS）下跌0.6%至33.27元，大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）各跌1.46%和1.26%，报26.32元和1.78元。

海指早盘最高3125.06点，最低3105.20点。全场成交量6亿4484万股，成交额4亿2335万元，上升股155只，下跌股302只。

悉尼和香港股市星期一早盘各跌1.37%和2.55%，在内外利空消息中，刚结束黄金周的上海和深圳股市在首个交易日下跌0.39%和1%。东京、首尔、台北和吉隆坡股市因假期休市。

辉立Nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）认为，美国稳健就业强化美国联邦储备局继续加息以对抗通胀。未来这周，投资者将关注联储局官员的发言以掌握加息路径线索，以及核心消费者价格指数（CPI）带给通胀什么惊喜。

美国9月消费价格指数和失业救济金申请数据将在星期四（13日）公布。

另外，美国对中国获取美国技术施加新的限制，包括限制出口用于人工智能和超级计算的某类型晶片，以及对任何中国公司出售半导体设备的更严格规定。

IG市场策略师叶俊荣认为，这继续暴露中美之间紧张关系，使科技业的增长前景受到质疑。