调查：疫下每周阅读超过一次的本地居民增加

（早报讯）冠病疫情期间，防疫措施或促使更多本地居民转向阅读作为消闲活动。国家图书馆管理局的调查显示，20岁及以上的成人中，95％每周会阅读超过一次，比2018年的88％高。

国家图书馆管理局2021年7月至12月间进行了全国阅读习惯调查，共有3774名新加坡公民和永久居民参与其中。这包括2918名20岁及以上的成年、692名17岁至19岁的青年和164名13岁至16岁的少年。

受访者阅读的材料包括实体读物和网络文章。成年读者中，95％2021年每周阅读超过一次，比2018年的88％高出七个百分点。阅读新闻的读者从2018年的77％增至2021年的83％；在社交媒体或网站阅读文章的读者从2018年的59％增至2021年的76％；阅读书籍的读者也从2018年的25％增至2021年的34％。

79％的成年读者阅读的原因是为了跟上时事，64％为了消遣，53％则是为自助、个人发展和掌握新技能，38％是为研究具体课题完成任务而阅读。

也有越来越多青年阅读。每周阅读超过一次的青年从2018年的83％增加至2021年的86％。有别于成年读者，73％的读者主要阅读社交媒体或网站的文章；新闻排其次，占53％；书籍排第三，占30％。

不论是成年或青年，阅读实体书本的读者都有所减少。成年人中，阅读书本的读者从2018年的89％下滑至77％，但阅读电子书的读书却从2018年的55％增至2021年的58％。但在青年中，阅读书本和电子书的读者均减少——阅读书本的读者占76％，比2018年少了12个百分点，电子书读者也下滑四个百分点至60％。