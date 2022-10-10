新加坡人要有多少钱才能退休？

（早报讯）从食品、杂货到日常交通所需，人们的衣食住行生活成本都在飞涨。通货膨胀已经成为当下的流行语。它加剧了人们对生活成本的危机感，迫使越来越多人不敢想退休，甚至还让退休人士考虑是否要重返工作岗位。

今天的我们是不是离退休生活越来越远了呢？今天的我们到底需要有多少钱才能够退休呢？

要决定退休后需要多少钱才足够，我们首先要计算出我们所需要的基本生活开销。

李光耀公共政策学院高级研究员兼社会包容计划主任黄国和在回答《联合早报》询问时说：“根据我们2021年发布的研究调查，在新加坡，一名65岁及以上的单身老人每月需要最少1421元才能维持基本生活水平，而一对老年夫妇每月则需要最少2419元。”

黄国和说：“我们是利用最低收入标准（Minimum Income Standard，简称：MIS）方法得出这些预算的。不过，一个人需要多少退休储蓄取决于一个人到底要在几岁退休。一般来说，所需的储蓄将是退休年数乘以每年所需的预算。除了基本开支以外，我们还需要考虑到所面对的通货膨胀，以及晚年的医药和保健开支。”

根据新加坡统计局的数据，新加坡人在2021的平均寿命是83.5岁。假设新加坡人平均在63岁退休，这就意味着退休后还有20.5年。再假设没有任何债务，也不包括通货膨胀的影响，单身老年人每月需要1421元，也就等于他们在退休时至少需要大约34万9566元。

但是，黄国和也说：“从我们2021年发布调查报告到今年8月之间，总通货膨胀率处在10％左右。一些家禽、鸡蛋、公用事业和私人交通等的价格涨幅，甚至还高过这个百分比。换言之，现在的基本生活水平所需的预算应该已经高过我们的计算了。”

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰在接受《联合早报》专访时说：“除非个人愿意重新调整生活，否则以我国过去10年的1.05％，或者是过去20年的1.54％平均总体通胀率来计算，目前每名单身老年人的每月开销是1750元至1937元，以及每对老年夫妇每月开销3000元至3300元，这个数目可能是一个不错的衡量标准。”

陈光钰认为，准备退休的最好策略就是尽早开始投资。拥有更长的投资期限，以平均成本，并将投资回报进行再投资。如果长期持有投资，这很可能是一笔可观的金额。（照片由大华银行提供）

陈光钰说：“以目前CPF Life的标准计划（参考目前的全额退休金19万2000元），退休人士在65岁之后，每月可以取得1550元，这看来好像足够。但是，如果考虑到通货膨胀（以过去十年的年通货膨胀率为1.05％作为计算标准），单身老年人在63岁退休时所需的最低储备金，应该会需要大概42万元左右。”

陈光钰再进一步解释说：“过去20年的医疗保健通胀率平均同比增长2.22％。在人口逐渐老化之际，这个通胀率相信应该会上升到3％，继而将整体通胀率推高到2％。换言之，退休时所需要的退休金可能还要再增加到50万9000元左右。以这个情况来看，人们可能除了CPF Life之外，还要另外存足8万元至16万5000元来维持一个很基本的开销。”

如果想要过得更为舒服一些，甚至是希望能够偶尔也能去旅行、在餐馆用餐、出外看戏等，每月的开支肯定会更高。而且这里计算的退休金额没有包括医疗开销、或是退休后20年里出现的任何紧急情况所需要的额外费用。

当然，多少钱才能退休？这个问题没有明确的答案，因为每个人的需求都不一样。这也要看个人到底要几岁退休、退休后想要拥有怎样的生活，以及他们的个人健康状况等。尤其是健康因素，他们所需要的医疗费用，将显著影响到要准备的退休金额。

要如何确保自己能够有足够的钱退休，以及如何确保黄金岁月仍有“被动”收入来源呢？

陈光钰认为，最好的策略就是尽早开始投资。拥有更长的投资期限，以平均成本，并将投资回报进行再投资，从中获得复利的好处。如果长期持有投资，这很可能是一笔可观的金额。

陈光钰认为，人们可以考虑的投资工具包括：年利率为3％的投资级的公司债券（信用评级BBB及以上）、年利率为4％的债券基金，以及年利率为5％的债券和股票风险敞口的多资产收益基金。

另外，星展银行财务理财规划部门主管陈勉孜在谈到退休的财务规划时说：“我强烈建议人们在退休前，全额偿还自己住的房子的房屋贷款。以这个做为退休计划的一部分，再确保自己退休后有足够的收入来源，来支付医疗费用、保险费和日常费用。人们应该拥有多元化的资产投资组合，为自己赚取收入支付自己想要的生活方式。”

陈勉孜强烈建议人们在退休前，全额偿还自己住的房子的房屋贷款。以这个做为退休计划的一部分。（照片由星展银行提供）

陈勉孜认为，现在除了公积金，市场上也有越来越多的投资选择，例如：多资产收入基金（Multi-Asset Income Funds）、退休收入保险计划（Retirement Income Insurance Plans）、支付股息的蓝筹股，以及房地产投资信托基金（Reits）。

不仅如此，她说：“人们也可以通过其他方式在黄金岁月中，将资产货币化。例如：屋契回购计划（Lease Buyback Scheme，简称LBS）允许65岁及以上的组屋业主将部分剩余的地契年限回售给建屋局。退休人士可以根据同住在一起、较年轻业主的年龄，选择保留一定年数的地契年限。”

她说：“另外，当退休人士从原本的组屋或私人住宅转换到三房式组屋，又或是更小的组屋时，这名退休人士还有可能获得高达2万元的现金乐龄安居花红（Silver Housing Bonus，简称SHB）。”

“至于拥有私人住宅的65至79岁的人士，他们可以考虑通过星展银行的‘房屋净值收入贷款’（DBS Home Equity Income Loan），在保留自己房子的同时，也释放出一些现金供养老。如果他们是新加坡公民或永久居民，自住的私人住宅也完全付清，星展银行的‘房屋净值收入贷款’也允许以私人住宅物业借款来填补公积金，让终生公积金的每月支出能够增加。”

综合上述专业人士的看法，看来新加坡人到了65岁，不仅要房子贷款完全还清，公积金和手头上也要有个50万元才能退休、应付基本生活开支。精明的你是否已经开始为退休做好准备了呢？