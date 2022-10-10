八成年轻单身者仍有意结婚 但比率逐年递减

（早报讯）八成年轻单身者对结婚仍有强烈意愿，但对比往年，这个比率正逐渐递减。对于已婚者，超过九成认为养育两个或更多子女最理想，但超过半数面对现实与期望不符的状况，只生育一个孩子或没有子女。

总理公署属下的国家人口及人才署星期一（10月10日）公布2021年结婚与生育调查结果。

政府去年2月至6月对2848名未婚单身者，以及3017名已婚者进行这项调查。结果显示，80％的21岁至35岁年轻单身者有意结婚，但这个比率对比2016年（83％）和2012年（86％）的调查数据，正逐步递减。

四分之三的单身者认为，事业和养儿育女同等重要；只有14％认为家庭比事业更重要。上述比率与往年调查数据不相上下。

至于已婚者受访者，绝大多数（92％）希望生养至少两个或更多的孩子，比率与往年调查相似。

然而，现实生活中，已婚者对生养子女的期望与现实的距离，正逐步加大。2021年的数据显示，有两个或更多子女的受访者占49％；51％只生育一个孩子或没有孩子。对比2016年和2012年的调查数据，生养至少两个孩子的已婚者，分别占55％和51％。

已婚者不愿生育更多子女的原因包括经济负担（64％）、在本地养育孩子压力大（49％），以及难以兼顾家庭与工作重担（34％）。

至于单身者，77％希望养育子女。对于不愿或不确定是否要生养孩子的单身者，首三大因素为养育孩子开销太大（89％）、没有时间或精力照顾孩子（81％），以及对未来收入感到不确定（79％）。

值得注意的是，无论已婚或单身者，认为母亲应该放弃工作，全职照顾孩子的比率，已明显减少。

以单身者来说，持有“母亲理想来说应该全职照顾孩子”的想法的人，所占比率从2016年的40％，减少至2021年的24％。

已婚者方面，绝大多数（99％）认为，父亲和母亲对照顾孩子有同等重要的责任，这个比率与往年相似，但认为“母亲理想来说应该全职照顾孩子”的比率，从从2016年的56％，减少至2021年的40％。

受访者无论男女，多数都认为灵活工作安排有助人们组织家庭和生育更多子女。多数已婚者也认为父亲申请陪产假（paternity leave），可以让父亲在新生儿生命中扮演更大角色。

半数单身者目前没有在约会

另一方面，调查也发现，受访单身者中，半数目前没有在约会。目前没有约会的人当中，38％从来没有和任何人约会过。

目前没有在约会的单身者受访时说，不约会的首要原因为社交圈子有限（58％）、没有太多机会遇见合适的对象（57％），以及对约会抱着随缘心态（48％）。

与此同时，单身者对红娘网站和手机应用的接受度和使用率已提高。目前正在约会的单身者中，29％通过线上方式认识约会对象，对比2016年（13％）和2012年（7％）调查数据，比率显著更高了。