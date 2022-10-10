TDCX进军土耳其市场

（早报讯）作为一家为技术和蓝筹股公司提供数码客户体验解决方案的供应商，TDCX星期一（10月10日）宣布，标志着公司进军土耳其市场的科技园区在首都伊斯坦布尔开始运营。

科技园区占地3000平方公尺，它的建立将让公司增加除欧洲语系以外的土耳其语和阿拉伯语的服务，以推动不断增长的中东市场。在中东，预计仅阿拉伯联合酋长国的市场份额，将在2023年达到68亿美元（约97亿7100万新元），相当于从2019年到2023年7%的复合年增长率。

TDCX的总裁朱尼克（Laurent Junique）说，土耳其是一个快速发展的市场，它不仅拥有优越的地理位置和庞大的国内市场，还具有良好的数码人才库以及强大的研发和创新文化，这些因素促成了一个蓬勃发展的科技生态系统。TDCX可以通过以往的经验，为这里的创新公司提供客户体验解决方案的专业知识。

他还说，由于全球市场需求强劲，公司计划在未来12个月内将业务拓展至巴西、印度尼西亚和越南等地区。这些市场具有较高的互联网渗透率和不断增长的消费市场以及可为复杂的客户体验提供解决方案的人才。

TDCX总部设在新加坡，去年底在纽约股市挂牌。至此，公司已在全球27个市场拥有业务。