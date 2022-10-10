（早报讯）华侨银行委任吴静仪为集团财务总监，从今年11月1日生效。

华侨银行星期一（10月10日）发布文告说，吴静仪目前是集团审计部主管，她将接替选择提早退休的陈首平，出任集团财务总监。吴静仪也将受委为管理执行委员会的成员。

新加坡国立大学工程系一等荣誉学位毕业的吴静仪，以管理培训生的身份加入华侨银行，在企业规划、投资研究、资产管理、财务、风险管理和环球财资等多个部门不断晋升。她负责在华侨银行集团内成功实施巴塞尔协议II中的信贷风险加权资产解决方案、信贷经济资本模型和协议之第二支柱的内部资本充足率评估程序（ICAAP）。她还领导了全球管理信息服务项目，为业务和客户部门、产品和地区提供风险调整后的业绩测量，以加强业绩和资本管理的决策。

吴静仪于2013年出任集团审计部主管。文告说，在她的领导下，审计职能在整个集团的运作方式上发生了转变，利用数据分析、机器学习科技和机器人流程自动化来提高风险洞察力、审计效果和效率。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟说：“静仪的任命反映了华侨银行在接班计划方面强大的内部人才基础。静仪被高度评价为具有创新和前瞻性思维的很强的领导者。”

黄碧娟感谢陈首平过去11年担任财务总监对集团的贡献。她说：“他领导了几项成功的战略收购，使华侨银行的经营范围和规模获得扩大。”