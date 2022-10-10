政府资助学前教育中心收费顶限明年下调

（早报讯）政府资助学前教育中心的收费顶限明年将下调，让在业家庭有更多能力负担全日制托儿费用。

政府也会检讨休假措施，在人力市场吃紧的形势中照顾雇主人力需求的同时，为家长提供更多帮助，兼顾工作和家庭职责。

副总理兼财政部长黄循财星期一（10月10日）在一场面向社会服务工作者的“新加坡携手前进”对话会上，阐述政府为扶助家庭、年长者和低收入群体所制定的计划。

谈到如何帮助家庭时，黄循财说，鼓励新加坡人组织家庭不能单靠津贴，年轻家庭更关注的是房屋、工作安排和孩子的教育等课题，因此政府也应该集中资源创造有利家庭茁壮发展的环境。

政府多年来加大对学前教育领域的投资。黄循财指出，提升学前教育质量需要支付代价，但政府会增加拨款，承担多数费用，也计划明年调低政府资助的学前教育中心的收费顶限。

“假以时日，在业家庭为全日制托儿服务支付的费用，应该和他们现在为孩子支付的小学和课后学生托管服务费用相同。要达到这步需要些时间，但我们正朝这个方向努力。”

谈到检讨休假措施时，黄循财也补充，应让父亲更多参与抚育孩子的工作，双亲平分家长职责。“这不是我们单单通过政策就能改变的。我们需要在个人态度和社会规范上促进心态上更大的改变。”

政府也会检讨房屋政策，探讨如何帮助首次购屋者尽快、在负担能力范围内买到房子。